Жители продолжают поддерживать участников СВО

Очередной крупный гуманитарный груз отправлен из Чувашии. Акция была проведена не только силами инициативных групп, но и при активной поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики и администрации Батыревского муниципального округа.

Гуманитарный груз представляет собой значительный объем строительных материалов – более 15 кубометров качественных пиломатериалов из лиственных и хвойных пород древесины. Выбор обусловлен необходимостью обеспечить комфорт и безопасность условий проживания военнослужащих, находящихся на службе в непростых условиях приграничной зоны Курской области.



А 13 сентября фонд развития Чувашии «Пĕрле» сообщил о доставке другого груза. В чувашский полк поступили 1080 листов ОСП-плит и 4 квадрокоптера, 22 кубометра древесины хвойных пород. Десантникам в Запорожскую область отправили 20 кубометров пиломатериалов, маскировочные сети, продукты питания, строительные материалы, терминалы спутникового интернета и бензиновые генераторы. Всё это собрано по заявке от бойцов фондом и волонтерскими группами. Транспорт по поручению Олега Николаева предоставило Правительство республики.



Источник: cap.ru.