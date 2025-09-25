Два школьника из Чувашии — в финале Международной олимпиады по финансовой безопасности

В Красноярске с 29 сентября по 3 октября соберутся 600 участников из 40 стран – финалистов Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Среди них – два школьника из Чувашии, которые прошли все этапы этого масштабного интеллектуального соревнования. Олимпиада проводится с 2021 года под патронажем президента России Владимира Путина и Правительства, а с 2025 года – при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».

Мероприятие направлено на повышение финансовой, информационной и правовой грамотности школьников 8-11 классов и студентов, а также на стимулирование интереса к учебной и научной деятельности по теме финансовой безопасности.

Минцифры Чуваши...