Отопительный сезон начнётся 29 сентября

Во вторник временно исполняющей полномочия главы Шумерлинского округа Ольгой Красновой было подписано постановление о начале отопительного периода.



Документом предписывается теплоснабжающим организациям приступить к подаче тепла в учреждения здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, в общественные здания и жилые дома со следующего понедельника, 29 сентября.



По прогнозу Гидрометцентра России, с воскресенья ночные температуры приблизятся к нулю градусов, днем ожидается не выше 10 градусов тепла.

Наталья Игнатьева.