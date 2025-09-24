Обсуждены темпы и риски

Во вторник состоялась рабочая встреча по вопросу капитального ремонта детского сада № 19 «Родничок», в которой приняли участие врип главы Шумерлинского округа Ольга Краснова, председатель окружного Собрания депутатов Сергей Яргунин, депутат и помощник депутата Госдумы А. Салаевой Алексей Жданович, представители Республиканской службы единого заказчика и Минстроя Чувашии.

По словам подрядчика (ООО «Ремстрой»), на данный момент выполнено 52 % физического объема работ. Однако ни одно направление не завершено полностью, а отсутствие в некоторых местах оконных рам делает невозможным пуск тепла в здание детсада. Подрядчик заверил, что до конца текущей недели все стеклопакеты и рамы будут доставлены и установлены.



Тем не менее, существует большой риск не сдать объект в установленный срок – до ноября. В связи с этим ООО «Ремстрой» активно ищет дополнительную субподрядную организацию. Ведутся переговоры с чебоксарской ПМК, специализирующейся на строительных, монтажных и ремонтных работах.



Ситуация находится под пристальным контролем и предпринимаются все меры для скорейшего завершения работ и ввода детского сада в эксплуатацию в срок.

О. Фомичева.