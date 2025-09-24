Автоклуб меняет культурную жизнь глубинки

Шумерлинский муниципальный округ подтверждает статус одного из передовиков в реализации проекта по развитию передвижных культурных центров.

Автоклуб — это мобильный комплекс, оснащенный по последнему слову техники. Он позволяет проводить полноценные концерты, кинопоказы и интерактивные мероприятия в любом уголке. С 2023 года автоклуб Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского муниципального округа совершил 81 выезд. Его маршруты пролегли в самые отдаленные малонаселенные пункты, включая Молгачкино, Мыслец, Савадеркино, Полярную Звезду, Речной и многие другие.

Концертные программы и мероприятия мобильного центра посетили более 6500 зрителей, что свидетельствует о высокой востребованности такой формы культурного обслуживания населения. Только с начала 2025 года было осуществлено 32 выезда.



И сельчане высоко ценят это. Жительница поселка Полярная Звезда Раиса поделилась: «Как здорово, что культура стала к нам ближе! Этот автоклуб – настоящее спасение для нас, жителей таких отдаленных мест. Теперь у нас есть возможность наслаждаться концертами и мероприятиями, не выезжая далеко из дома».



Автоклуб продолжает свою важную миссию по обеспечению доступности высококачественных культурных услуг для каждого жителя округа, преодолевая километры дорог. Ближайшие мероприятия автоклуба будут посвящены Международному дню пожилых людей. Для жителей отдалённых деревень и поселков уже готовятся особые праздничные программы, концерты и творческие встречи, которые доставят им частичку большого праздника и помогут создать атмосферу тепла и внимания.



ИРЦК Шумерлинского округа.

Справочно

Первые автоклубы появились в 2012 году в Батыревском и Канашском районах. В 2023 году на средства нацпроекта «Культура» республика закупила 3 автоклуба для Аликовского, Шумерлинского и Цивильского округов. Сейчас по отдалённым деревням и сёлам региона колесят 14 мобильных культурных центров, до конца года закупят ещё 7 таких машин на сумму 65,8 млн рублей для Вурнарского, Красноармейского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Порецкого, Чебоксарского и Шемуршинского округов.



По данным Минкультуры Чувашии, за 8 месяцев 2025 года передвижные культурные центры посетили 325 отдалённых сёл и деревень республики, концерты и кинопоказы в них посмотрели свыше 50 тысяч жителей.