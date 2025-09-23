Шумерле выделили деньги на ремонт канализации

Кабинет Министров Чувашии принял решение предоставить из резервного фонда 13,9 млн рублей на капремонт сетей водоотведения в Шумерле. Об этом сообщил официальный канал Правительства республики в сети «ВКонтакте».



На выделенные средства планируется проложить более 300 метров нового трубопровода и обустроить новые колодцы на сети по ул. Ленина (в сквере им. Скаржевского). Это позволит обеспечить надежное функционирование системы канализации, которая недавно была повреждена и дала сбой.



Отмечается, что работа должна быть завершена до конца года.