Солнечная интерференция не помешает трансляции телевещания в Чувашии

Если с 27 сентября по 20 октября на экране вашего телевизора вдруг будет ненадолго «замерзать», распадаться на пиксели или даже пропадать картинка, не спешите винить телевизор. Причиной этого может стать осенняя интерференция (или солнечная засветка). Это явление при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал.

Осенью Солнце в определенные периоды оказывается ровно позади спутника связи на одной линии с приёмной земной станцией. Это может ослаблять сигнал с космического аппарата. В небе над Чувашией выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен с 10.52 до 12.42. Продолжительность помех при просмотре телеканалов в составе 1 и 2 мультиплексов и прослушивании радиоканалов Радио России, Маяк, Вести-FM в каждом случае — от нескольких секунд до 5 минут в сутки.

В эру аналогового телевещания это вызывало заметные сбои в телевещании. Цифровые технологии РТРС сводят воздействие интерференции к минимуму, так что большинство зрителей цифрового эфирного телевидения не заметят изменений в качестве изображения. Но все же нельзя исключить возможного кратковременного сбоя.

Минцифры Чувашии.