Новый форум «Цифровые решения» станет ежегодной площадкой для диалога бизнеса и государства

В России впервые пройдет самый масштабный форум информационных технологий «Цифровые решения», на котором будут обсуждать цифровую трансформацию страны. Мероприятие состоится с 12 по 15 ноября в Москве в Национальном центре «Россия».

Форум запускается при поддержке Правительства России и станет ежегодным.

Форум «Цифровые решения» призван стать не просто отраслевой конференцией, а стратегической площадкой для активного взаимодействия представителей российского ИТ-бизнеса и государственных органов. Здесь будут оценивать ход реализации нацпроекта «Экономика данных», генерировать стратегии внедрения информационных технологий в разные сектора экономики, определять новые точки роста и дальнейшее развитие ИТ-отрасли.

Каждый из трех дней деловой программы форума посвящен одному из направлений — бизнес, общество,федеральные и региональные органы власти. Такой подход позволит участникам сформировать всестороннее понимание того, как цифровые технологии влияют на экономику, государственное управление и общественную жизнь нашей страны.

В рамках мероприятия также пройдет выставка лучших отечественных ИТ-решений. Экспозиция представит 8 тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: «Связь и телеком», «Государственные услуги», «Софт», «Искусственный интеллект», «Платформы и сервисы», «Кибербезопасность», «Российское “железо”», «Кадры и обучение». Интерактивные стенды помогут оценить ИТ-решения как индустриальным игрокам, так и гражданам — конечным пользователям этих сервисов и услуг.

Минцифры Чувашии.