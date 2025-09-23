Более трех десятилетий стоял на страже леса

В День работника леса, 21 сентября, госпаблик «Чувашская Республика» рассказал о нашем земляке, ветеране Великой Отечественной войны и лесного хозяйства Иване Ортикове.



Иван Алексеевич родился в 1926 году в д. Чувашские Алгаши. После школы служил в Советской Армии с 1943 по 1947 год. Был награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», а в послевоенные годы — орденом Отечественной войны II степени и 8 медалями.



После демобилизации И.А. Ортиков трудился в колхозе и совхозе, а в 1964 году устроился лесничим в Сурское лесничество Шумерлинского леспромхоза. Там он проработал 34 года. Участок Ортикова неоднократно признавался лучшим в леспромхозе и республике.



И.А. Ортиков ушел из жизни в 2010 году, но после себя оставил профессиональное наследие: сын Владимир более 20 лет посвятил работе в лесной отрасли, а сейчас в Минприроды Чувашии трудится внучка Светлана.