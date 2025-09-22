Осуждена за жестокое обращение с животными

Вступил в законную силу приговор суда в отношении гражданки С., признанной виновной в жестоком обращении с животным. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 7 месяцев.

Судом установлено, что 13 марта 2025 года С., находясь у себя дома, поместила в мешки двух щенков в возрасте около 2-х месяцев, после чего перенесла их к берегу Суры бросила их в воду. Все это произошло на глазах малолетних детей.

Подсудимая вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью, раскаялась. Ее виновность подтверждена показаниями свидетелей и письменными материалами дела.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.