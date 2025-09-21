Современные технологии открывают массу возможностей

В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, 3D-моделирование становится неотъемлемым инструментом во многих сферах, включая создание и восстановление объектов культурного наследия. На наш взгляд, одним из самых значимых и почетных направлений применения этой технологии является разработка памятников и мемориалов воинам, павшим за свободу и независимость своей страны.

С помощью 3D-моделирования можно воплотить в жизнь самые смелые идеи и концепции, предоставляя неограниченные возможности для творчества и инноваций. Этот процесс позволяет детально проработать каждый элемент памятника, учитывая исторические факты, особенности ландшафта и архитектурные традиции, что обеспечивает создание действительно значимых и запоминающихся монументов. Применение 3D-технологий в создании мемориалов и памятников не только упрощает процесс их проектирования и визуализации, но и позволяет общественности лучше понять и оценить конечный результат еще до начала строительства.



В «Точке роста» школы № 1 в преддверии 80-летия Великой Победы под руководством учителя технологии и ИЗО Н.И. Левановой и учащегося 11а класса Алексея Кузнецова была разработана модель памятника «Вечная слава героям», посвящённого участникам Великой Отечественной войны. Как и с помощью чего это осуществлялось?



Вначале в специализированной программе была создана модель (придание формы основной части, добавление текста, создание подставки и звезд, экспорт всех компонентов в нужный формат). Затем велась настройка параметров печати, выставление размеров и сохранение файлов в формате для печати. И, наконец, печать деталей.



Мы призываем всех, кто участвует в создании и восприятии мемориалов, использовать возможности, которые предоставляют современные технологии.



Н. Леванова, учитель школы № 1.