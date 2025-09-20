Каждая петля и узелок – это частичка тепла и пожелание возвращения домой

«Эти сети станут надежной защитой для наших ребят, участвующих в специальной военной операции», — уверены волонтеры серебряного возраста Шумерлинского КЦСОН.

Шумерлинцы старшего поколения своими руками создают жизненно важные маскировочные сети для участников специальной военной операции. Это не просто работа — это проявление гражданской позиции и искренней заботы о тех, кто сейчас на передовой.

117-ю по счету сеть сплели на прошлой неделе активные участники волонтерского движения из Торханского сельского поселения.



Шумерлинский КЦСОН.