Увековечена память земляков

5 сентября в селе Туваны был открыт бюст заслуженного деятеля наук Чувашской Республики, выдающегося литературоведа, доктора филологических наук, профессора, лауреата Государственной премии Чувашии в области гуманитарных наук

Георгия Иосифовича Фёдорова.

Г.И. Федоров – выпускник Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. В 1971—1974 гг. работал младшим научным сотрудником в отделе языка Научно-исследовательского института языка, литературы и экономики, затем до 1989 г. преподавал в школах республики. С 1989 по 1998 гг. – ведущий научный сотрудник, с 1994 по 1998 гг. – заведующий отделом литературы и фольклора Чувашского государственного института гуманитарных наук. В 1998—2015 гг. работал в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова: заведовал кафедрами стилистики и библиотековедения, культурологии; профессор кафедр культурологии и межкультурной коммуникации, чувашской филологии. Становился победителем республиканского конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года» (2022, книга «Ай, мӑнтарӑн хир мулкачи» («У нас колесница одна»). Г.И. Федоров написал более 250 научных работ, 4 монографии, ряд учебников и учебных пособий. В 2018 году, спустя три года после кончины Г.И. Федорова, его имя было присвоено Туванской сельской библиотеке.



Установка бюста человека, чья жизнь и научные достижения являются достоянием всей страны, стала возможна благодаря участию сельчан в программе инициативного бюджетирования. На реализацию проекта стоимостью 1 миллион 163,5 тысячи рублей жители вложили 211,7 тысячи, из местного бюджета было выделено 279,2 тысячи, из республиканского бюджета – 884,2 тысячи рублей.



На торжественном открытии бюста присутствовали родные и близкие Георгия Фёдорова, директор Национальной библиотеки Чувашской Республики Роза Лизакова, его коллеги и местные жители. Временно исполняющая полномочия главы Шумерлинского округа Ольга Краснова в своей речи подчеркнула важность сохранения памяти о таких выдающихся личностях, как Георгий Иосифович, и их роли в формировании культурного наследия нашего региона.

Новый памятник, вернее, целый комплекс, появился и в деревне Бреняши, отмечающей в этом году 260-летие. Проект по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны был реализован в июле также по программе инициативного бюджетирования. Общая сумма контракта составила 1 миллион 91,3 тысячи рублей, источниками основной части денежных средств стали республиканский (829,4 тысячи рублей) и окружной (206,9 тысячи рублей) бюджеты, вклад населения составил 55 тысяч рублей. Благодаря инициативе и финансовой поддержке бреняшцы сохраняют память о земляках и благоустраивают свой родной край.



Подготовила Н. Владимирова.

Фото: администрация Шумерлинского округа.

Было