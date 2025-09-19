Работать на созидание

В Шумерлинском округе приступили к работе «земские» работники культуры.

С 2025 года по поручению Президента Владимира Путина в России запущена программа

«Земский работник культуры». На территории страны программа реализуется Министерством

культуры России в рамках национального проекта «Семья» и направлена на решение проблемы

кадрового дефицита в сфере культуры, на привлечение молодых специалистов и опытных

профессионалов в села и малые города.

Программу по привлечению специалистов в отрасль культуры запустили по аналогии с уже действующими программами «Земский учитель» и «Земский доктор». Участвовать в конкурсном отборе могут как опытные работники отрасли, так и выпускники профильных образовательных учреждений.



Программа «Земский работник культуры» предлагает специалистам возможность получить единовременную компенсацию размером в 1 миллион рублей за переезд и трудоустройство в организации культуры, расположенные в деревнях, селах, поселках городского типа и небольших городах численностью до 50 тыс. человек. Главное условие — отработать по специальности в выбранном учреждении не менее пяти лет.



В начале года Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии сформировало перечень вакантных должностей работников культуры, объявило конкурсный отбор претендентов и назначило региональным координатором Чувашский государственный институт культуры и искусств. Среди актуальных вакансий в конкурсе были представлены позиции заведующих клубов, художественных руководителей, менеджеров, преподавателей хореографии и игры на музыкальных инструментах, научных сотрудников.



По Шумерлинскому округу в списке были заявлены вакансии преподавателя фортепиано в Детской школе искусств № 1 г. Шумерли и заведующего Ходарским сельским Домом культуры.

Приказом Минкультуры Чувашии от 8 августа были объявлены 8 победителей конкурсного отбора, среди которых — специалисты, пожелавшие работать в учреждениях культуры Шумерлинского муниципального округа: Наталья Николаева и Олег Михайлов.



В настоящее время трудовые контракты со специалистами подписаны и они официально приступили к исполнению своих профессиональных обязанностей.

Наталья Николаева — заведующая Ходарским сельским Домом культуры

Благодаря программе «Земский работник культуры» в Ходарский сельский Дом культуры пришла работать Наталья Николаева, опытный специалист отрасли.

Трудовую биографию в сфере культуры Наталья Валерьевна начала в 1997 году в должности методиста по работе с детьми районного Дома культуры и сразу зарекомендовала себя грамотным и ответственным работником. Затем перешла методистом в Егоркинский сельский Дом культуры. Через несколько лет обладающего потенциалом специалиста назначили директором учреждения. Под началом нового руководителя Егоркинский СДК стал регулярно занимать призовые места в республиканских и районных творческих конкурсах. Многочисленные награды — почетные грамоты и дипломы — тому подтверждение.



Работа в Ходарской сельской библиотеке стала следующей страницей трудовой биографии будущего «земского» работника культуры. В стенах библиотеки основной акцент был сделан на краеведческую работу. За короткое время Н.В. Николаевой была создана краеведческая информационно-документальная база данных — основа библиографической деятельности библиотеки.



Библиотечный период жизни нашей героини стал временем реализации новых творческих проектов и идей. В эти годы Наталья Валерьевна много участвовала в конкурсах, являлась автором многочисленных творческих проектов и акций.



В 2016 году шумерлинка заслуженно стала победителем престижного республиканского конкурса на лучшего работника культуры на селе. В том же году опытного профессионала назначили заведующим сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района.

К этому времени Наталья Валерьевна окончила Чувашский республиканский институт культуры, став не только опытным, но и дипломированным специалистом.



В течение восьми лет требовательный руководитель и мудрый наставник являлась настоящим лидером отрасли культуры района. Во главу угла в своей работе всегда ставила сохранение традиций самобытной сельской культуры, с одной стороны, и развитие творческого потенциала жителей — с другой.



За более чем двадцатипятилетний стаж в сфере культуры Н.В. Николаева доказала, что является настоящим профессионалом своего дела. В округе её уважают и ценят.

«Участие в программе «Земский работник культуры» стало вполне осознанным, — призналась Наталья Валерьевна нашей газете. — Считаю, что мой опыт работы будет полезен жителям Ходарского сельского поселения и округа в целом».



А планов у «земского» работника культуры громадье. В первую очередь необходимо сплотить вокруг себя команду единомышленников, возродить деятельность любительских объединений, создать новые кружки и клубы по интересам различной направленности, обеспечить жителям полноценный досуг.



Одной из главных своих задач заведующая клубом считает привлечение в учреждение культуры молодежи. «Ни для кого не секрет, что в век информационных технологий молодых людей сложно чем-то заинтересовать, — обеспокоена она. — Но эта проблема, уверена, на селе вполне решаема». Условия труда сейчас хорошие, добавляет зав. клубом, в СДК произведен ремонт, закуплена аппаратура, обновлены сценические костюмы». «Значит, будем работать на созидание!» — говорит Наталья Валерьевна.

Олег Михайлов — преподаватель по классу фортепиано в Детской школе искусств № 1 г. Шумерли

Олег Михайлов — выпускник Курганского областного колледжа культуры. Родился и вырос в Кургане. В школьные годы принимал участие в детском фольклорном коллективе «Потеха». Как признался нашей газете Олег, любовь к музыке ему привил руководитель коллектива В.Ю. Шведов, за что он ему очень благодарен.

К окончанию девятого класса Олег решил и дальше заниматься творчеством и поступил учиться в Курганский областной колледж культуры, который окончил с отличием в этом году. В колледже, кроме игры на фортепиано, обучался вокальному и актерскому мастерству, имеет квалификацию руководителя вокального коллектива.



В программу «Земский работник культуры», как отмечает Олег, он попал случайно. «На 4-ом курсе учебы я стал серьезно задумываться о будущем месте работы, — говорит молодой специалист. — Сначала искал вакансии в Кургане и в области. Но, увы, подходящих моей квалификации вакансий не предлагалось». И только в перечне предложенных вакансий программы «Земский работник культуры» будущий педагог нашел должность преподавателя фортепиано в Шумерле.

«К переезду я был готов. Тем более, что в городе я бывал в детстве», — признался Олег. Дело в том, что в Русских Алгашах проживает тетя нашего героя. Поэтому переезд в Шумерлю можно назвать неслучайным.



К работе на новом месте Олег Константинович приступил 1 сентября. Коллектив встретил молодого специалиста очень тепло и радушно. «Это не может не радовать. Ведь поддержка коллег очень важна, — осознает молодой преподаватель. — Я готов передавать детям все свои знания и умения – всё, чему меня научили в колледже».



«Вакансия преподавателя фортепиано у нас «висела» более 10 лет, — сообщила нашей газете директор ДШИ № 1 Ольга Суркова. — Поэтому она и вошла в перечень вакансий программы «Земский работник культуры», утвержденный Минкультуры Чувашии. Благодаря этой программе мы наконец приобрели специалиста! Надеюсь, что трудовая деятельность Олега Константиновича в стенах нашей школы начнется успешно. А коллектив со своей стороны постарается передать ему весь свой педагогический опыт и во всем поддержать».



«Убежден, что преподаватели учатся вместе с детьми, — в свою очередь отмечает двадцатилетний педагог. — А детей я люблю и надеюсь, что общий язык мы найдем без проблем».

Для этого у него есть главное — позитивный настрой и огромное желание работать.

P.S. В минувший вторник в Чебоксарах состоялась встреча первых участников федеральной программы «Земский работник культуры» с министром культуры Чувашии Светланой Каликовой.

На мероприятии присутствовали опытные специалисты отрасли, готовые помочь новым коллегам с профессиональной адаптацией.

Ольга Дмитриева.