Каждый может внести вклад в будущее родного города

От активности жителей зависит, какие социально значимые проекты будут реализованы в 2026 году.

Как газета уже не раз писала, в этом году программа инициативного бюджетирования получила новое развитие — по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева ее назвали «Ниме – народный бюджет» и широко распространили на города. В результате в категории городов на конкурсный отбор было представлено более трех сотен проектов.

27 из них подготовили в Шумерле. С 12 сентября началось голосование за городские проекты на платформе «Чувашия онлайн». Познакомим читателей подробнее с претендентами на финансирование из бюджета республики:

капитальный ремонт наружных сетей канализации по улице Орджоникидзе;

устройство дороги с элементами благоустройства на прихрамовой территории по ул. Ленина;

очистка пруда для детского лагеря «Соснячок»;

ремонт сети водоотведения по ул. Чехова от дома № 74 до дома № 22 (от Подлесной до Горького);

создание объекта водоотведения по улице Володарского (от Некрасова до Горького);

обустройство спортивной площадки в д/с № 15 «Сказка»;

капитальный ремонт южного фасада здания Дворца детского и молодежного творчества;

устройство хоккейной площадки на территории школы № 3;

обустройство спортивной площадки для детского лагеря «Соснячок»;

благоустройство территории ДЮСШ «Олимп» (три проекта);

устройство универсальной спортивной площадки и беговой дорожки на территории школы № 6 (два проекта);

благоустройство дворовой территории дома № 29 по ул. Щербакова;

благоустройство детской площадки по ул. Мира, дом № 14;

благоустройство придомовой территории по ул. Ленина, дом № 28;

благоустройство придомовой территории по ул. Пушкина, дом № 11;

капитальный ремонт неасфальтированного дорожного покрытия по ул. Сурской от дома № 44 до дома № 61 (от Ломоносова до Пионерской);

благоустройство придомовой территории по ул. Октябрьской, дом № 8;

ремонт автодорог по улицам Володарского и Некрасова;

ремонт участка дороги по ул. Ватутина от дома № 82 до дома № 31 (от Дзержинского до Кирова);

ремонт дороги по ул. Калинина;

ремонт участка дороги по ул. Тимирязева от дома № 76 до дома № 33 (от Подлесной до Некрасова);

ремонт автодороги по ул. Некрасова от дома № 15 до дома № 34 (пересечение с улицами МОПРа и Заводской);

ремонт щебеночного и асфальтового покрытия по ул. Толстого (от ул. Дзержинского, д. № 86) и ул. Черняховского от СНТ «Здоровье» до СНТ «Мечта» (два проекта).

Проголосовать за проекты можно по 26 сентября. Для этого нужно зайти на портал «Чувашия онлайн», авторизоваться с помощью учетной записи «Госуслуг», ознакомиться с проектами и, собственно, отдать свой голос за понравившийся. Один человек может проголосовать только один раз. Участнику голосования должно быть 18 лет и старше.

На момент верстки номера за проекты от города Шумерли было отдано более 2560 голосов. В тройку лидеров вышли инициативы по благоустройству территории вокруг храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (более 520 голосов), территории детсада «Сказка» и двора дома № 29 по ул. Щербакова (до 300 голосов).

О том, какие проекты стали победителями и получат на реализацию бюджетные деньги, мы узнаем в конце октября.

Наталья Игнатьева.