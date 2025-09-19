Искромётный юмор, мужское обаяние и блестящая эрудиция

Все эти и многие другие качества гармонично сочетаются в Викторе Васильевиче Колчине, которому 19 сентября исполняется 80 лет.

Он родился десятым ребенком в крестьянской семье. До пятилетнего возраста жил в д. Мочкасы Порецкого района. Затем семья переехала в Шумерлю.

С того времени много воды утекло. Позади остались годы учебы в пятой школе, что была на Палане, и в Горьковском речном училище им. Кулибина. Трудовая биография Виктора Васильевича началась с работы на военном заводе в Свердловске. Затем были три года службы в армии, поступление на механический факультет Московского института пищевой промышленности, возвращение в город детства и юности и 40 лет работы на одном предприятии – комбинате автофургонов.



Свой трудовой путь на градообразующем предприятии Виктор Васильевич начал слесарем, затем он работал мастером, конструктором, заместителем начальника отдела технического контроля и заместителем директора по качеству продукции. В.В. Колчин пользовался непререкаемым авторитетом в коллективе, его мнением дорожили. В 1990 году его избрали депутатом Верховного Совета Чувашской Республики. В 2001-м он стал депутатом Собрания депутатов города Шумерли. Также он занимал должность заместителя секретаря парткома комбината автофургонов.

В.В. Колчин заслужил множество наград за свою многолетнюю работу. Среди них грамоты и благодарности разных уровней. Но самой значимой для него стала награда «За заслуги в стандартизации» Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии.



С 2005 года Виктор Васильевич — на заслуженном отдыхе, но по-прежнему остается в гуще городских событий. Наряду с другими участниками хора ветеранов «Вдохновение», созданного при Шумерлинском КЦСОН, радует шумерлинцев и гостей города концертными выступлениями.

В.В. Колчин входит в состав Совета ветеранов г. Шумерли. Без его участия не обходится ни одно мероприятие по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Чувство юмора Виктора Васильевича, его умение находить выход из любой ситуации, отличные знания истории России и Шумерли особенно значимы и ценны в нашей работе.



Уважаемый Виктор Васильевич! От души поздравляем Вас со столь значимым юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, любви и тепла близких!



Совет ветеранов г. Шумерли, Совет ветеранов АО «КАФ», историко-краеведческий музей г. Шумерли.