С уверенностью можно сказать, что рысистые бега в Чувашии входят в моду. 10 лет назад большая часть жителей нашей республики не знали, что здесь, на чувашской земле, существует и развивается один из крупнейших заводов по разведению рысаков. А сегодня каждый,

даже если сам не посещал конные бега, точно сможет ответить, чем бега отличаются от скачек.

Сезон конных бегов — 2025 открывал Снежный Кубок Чувашии, который в этом году прошел на ипподроме конной школы в городе Новочебоксарске. Зрителей не испугала зимняя стужа. Укутавшись в теплую одежду, на снежных рысаков пришли полюбоваться 5 тысяч человек. Кому было жарко в этот день – так это организаторам! Кубок победителя достался мастеру-наезднику Алексею Краснову на рысаке Уникс.



Весной-летом по селам и районам Чувашии прошли отборочные конные бега к Кубку Чувашии — 2025 — Кубок Победы в Батырево, Акатуи-Сабантуи в Шемурше, Яльчиках, Комсомольском, итого 14 беговых дней. В День Республики, 24 июня, в Новочебоксарске состоялся уже ставший традиционным Кубок Главы. Результат Кубка в цифрах – 7 тысяч зрителей и 2 миллиона рублей — разыгранного призового фонда среди пар лошадь-наездник, где победителями стали Ильсур Галимзянов и Архангел Лок.



Летом на главном ипподроме страны – в городе Раменское – были разыграны традиционные рысистые призы, принесшие чувашским коннозаводчикам шквал эмоций и подарившие несколько новых седых волос на голове. Как уже известно поклонникам лошадей чувашского конного завода, в прошлом году победителем Всероссийского Дерби стал наш воспитанник Грегори РМ, и в этом году приз был близок как никогда. Целых 10 минут жеребец чувашского конного завода носил призовую попону, а владельцы радовались кубку победителя, но, к сожалению, по пересмотренному решению судейства Амаретто РМ остался лишь вторым.



Но неоспоримая победа досталась кобыле Кофе РМ, ставшей обладательницей главного традиционного приза трехлетних лошадей, приза гибрида, и звания лучшей трехлетней лошади страны — 2025.



По праву самое ожидаемое событие года – это Кубок Чувашии — 2025. В этом году прогноз погоды до последнего момента интриговал и организаторов, и зрителей, но в день всероссийского аукциона рысистых лошадей «Аукцион РМ» и в день конных бегов не упало ни капли дождя. Конные бега посетили 10 тысяч зрителей. На дорожке разыграли кубок Чувашии, сделанный по заказу в форме герба нашей республики. Александр Пыркин и Маршак ВП увезли трофей к себе домой, в город Чебоксары. На сцене выступили популярные российские группы «AY YOLA», «Дюна» и «Жуки». Хедлайнерами рок-сцены в этом году стала группа «LUMEN».



Каждый год организаторы стараются вносить в программу фестиваля новшества и придумывать что-то интересное. В этом отношении 2025 год не стал исключением. На этот раз на протяжении бегового дня для зрителей работали четыре сцены, чего не бывало ранее: рок-сцена, поп-сцена, чуваш-пати сцена, джаз-сцена.



Если подводить итоги весны-лета конных бегов — 2025 в Чувашии, то на ипподромных дорожках удалось собрать 40 тысяч зрителей. Сезон-2024 собрал около 40 тысяч зрителей, сезон-2023 стал рекордным и собрал более 50 тысяч зрителей. И это значит, что люди всё больше и больше интересуются рысистыми бегами, что мотивирует организаторов, тренеров и всех причастных к конному делу развивать конный спорт в нашей республике, создавать еще более грандиозные конно-спортивные праздники.



До встречи в следующем году! Организаторы и коннозаводчики приготовили для вас много интересного в новом сезоне!







