Праздник героя

Помощник депутата Государственной Думы Аллы Салаевой Алексей Жданович поздравил

фронтовика с днём рождения.

В минувшее воскресенье ветеран Великой Отечественной войны Александр Фролович Гришин отметил свой день рождения. В этот особенный для героя день к нему домой с теплыми поздравлениями и подарком приехал Алексей Жданович, помощник депутата Государственной Думы РФ Аллы Салаевой.



Церемония поздравления прошла в душевной атмосфере. Имениннику передали от Аллы Леонидовны искренние слова уважения и пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и тепла в кругу близких людей.



«Для меня это было очень трогательно и по-настоящему ответственно — большая честь поздравить человека, прошедшего через испытания войны и отдавшего многое ради нашей Родины», — поделился впечатлениями Алексей Жданович.



Александр Фролович сделал всем гостям ответный подарок – коробку конфет с самыми тёплыми пожеланиями. Этот жест ветерана стал ярким свидетельством его доброты и неугасающей связи поколений.



Эта встреча — ещё одно подтверждение того, что память о подвиге ветеранов и искренняя забота о них остаются важнейшим приоритетом в работе депутатского корпуса.



А. Алексеев.