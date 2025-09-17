Жители отдаленных и малочисленных деревень Чувашии посетили концерты благодаря автоклубам

За 8 месяцев 2025 года передвижные культурные центры посетили 325 отдалённых сёл и деревень республики, концерты самодеятельных коллективов, звёзд чувашской эстрады и кинопоказы в них посмотрели свыше 50 тысяч жителей. Эти цифры подтверждают успех реализации национального проекта «Семья» в Чувашии. Такие данные приводят в госпаблике регионального Минкультуры.

Первые автоклубы в Чувашии появились в 2012 году, тогда их передали в Батыревский и Канашский округа. В 2023 году на средства федерального нацпроекта «Культура» республика закупила еще 3 автоклуба для Аликовского, Шумерлинского и Цивильского округов. Сейчас по отдалённым деревням и сёлам колесят уже 14 мобильных культурных центров. Позиция Главы Чувашии Олега Николаева такова, чтобы каждый муниципалитет был обладателем своего передвижного центра досуга. Поэтому до конца года администрации тех округов, где пока нет своих ДК «на колёсах», закупят ещё 7 таких машин, деньги на эти цели до них уже доведены. Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела региона Светлана Каликова во время прямого эфира в госпаблике «Чувашская Республика» подчеркнула: «Ни в одном регионе, ни в одном субъекте нашей страны нет такого, чтобы каждый муниципалитет был обладателем автоклуба. А в Чувашии будет».

Действительно, судя по публикациям в соцсетях, идея нести культуру в массы с помощью передвижных клубов пришлась жителям по душе. Люди охотно приходят на встречи с любимыми артистами. Кроме того, им интересно изучить «начинку» автобуса. Передвижной культурный центр оснащён мобильной сценой и звуковым оборудованием, благодаря которым концерты и кинопоказы могут идти без перерыва 3-4 часа.

Так, в госпаблике Шумерлинского округа отметили растущую популярность такой формы культурного обслуживания. С начала этого года автоклуб совершил 32 выезда в самые отдалённые деревни. Выступления самодеятельных коллективов и звёзд чувашской эстрады пришли посмотреть более 3 тысяч зрителей. Всего же с 2023 года, как только автоклуб начал курсировать по малонаселённым пунктам округа, программы мобильного центра посетили свыше 6,5 тысяч человек. «Как здорово, что культура стала к нам ближе! Этот автоклуб – настоящее спасение для нас, жителей таких отдалённых мест. Теперь у нас есть возможность наслаждаться концертами и мероприятиями, не выезжая далеко из дома», — привели слова одной из жительниц деревни Полярная Звезда в госпаблике местной администрации.

В администрации Аликовского округа тоже отмечают оживление творческой жизни в глубинке с лета 2023 года, с тех самых пор, как у муниципалитета появился свой автоклуб. По данным госпаблика окружной администрации, география поездок артистов с каждым годом расширяется. С начала 2025 года мобильный культурный центр совершил уже 35 выездов. Кстати, ДК «на колёсах» в районе используют не только для организации концертов в сельской глубинке. По словам главы округа Александра Терентьева, в дни выборов автоклуб посетил 6 территориальных отделов, обеспечив там праздничную атмосферу.

Отметим, что в профильном ведомстве настаивают на том, чтобы имеющаяся в муниципалитетах техника не простаивала. Министр Светлана Каликова акцентировала внимание на том, что возможности у автоклуба весьма широкие, и ездить по деревням и сёлам они будут даже в зимний период. К примеру, с помощью автоклубов муниципалитеты способны организовать праздничные площадки в Международный день пожилых людей, День народного единства, новогодние праздники или на Масленицу.