Проекты главы региона оценены по достоинству

17 сентября в Чувашии состоялся очередной Единый информационный день. В этот раз в Шумерлинском муниципальном округе встреча с населением была организована в молодежном центре «Дружба».

Основной темой информдня стали социальные проекты Главы Чувашской Республики 2025 года, их первые итоги и дальнейшие перспективы. Это такие проекты, как «Ниме — народный бюджет», «Шаг к здоровью», «Яркое лето Чувашии» и «Шаг в мирную жизнь». В числе других тем — актуальные вопросы пенсионного и социального обеспечения, а также техническое обслуживание и безопасная эксплуатация внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.



С основной темой собравшихся ознакомила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова. Она отметила, что проекты Главы Чувашии обязательно будут продолжены. «Яркое лето Чувашии» трансформируется в проект «Ярко в Чувашии». Проект «Шаг к здоровью», получивший высокую оценку жителей республики, вновь начнет работу в тёплое время года. Остальные проекты, касающиеся трудоустройства и поддержки участников СВО, будут актуальны всегда.



Во встрече также принимали участие врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова, рассказавшая о реализации проектов на территории округа, председатель окружного Собрания депутатов Сергей Яргунин, исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашской Республики Александр Кузнецов, представители СФР и газовой службы.

Татьяна Александрова.