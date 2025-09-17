Голосуем за наших!

11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый — 2025», который традиционно проходит в три этапа. В первом туре, который продлится до 20 сентября, путем онлайн-голосования будут определены лучшие участковые полиции.









Победителем станет участковый, получивший наивысший коэффициент доверия. Для этого нужно выбрать в списке фамилию участкового уполномоченного полиции и нажать кнопку «Проголосовать».

В конкурсе принимают участие участковые уполномоченные МО МВД России «Шумерлинский» Михаил Обломов и Михаил Григорьев. Поддержим наших участковых!

Финальное голосование на сайте МВД по Чувашии (21.мвд.рф) завершится 20 сентября в 23:59 час. по московскому времени.