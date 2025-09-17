В гимназии открылась спортивная площадка ГТО

В среду в гимназии № 8 состоялось значимое событие — открытие современной спортивной площадки для сдачи норм ГТО. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе, организованном Минспорта Чувашии.

Площадка была построена по программе «Развитие физической культуры и массового спорта». Её основание выполнил подрядчик ИП И.О. Егоров на сумму 978,6 тыс. руб., поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования произвел подрядчик ООО «Романа». Сумма двух контрактов составила 3,3 млн руб.



На оборудование и покрытие были выделены средства из федерального бюджета. Площадка оснащена всем необходимым для подготовки и сдачи нормативов ГТО: турниками, брусьями, гимнастическими скамьями и многим другим.



В торжественном открытии спортивного объекта принимали участие врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова и председатель окружного Собрания депутатов Сергей Яргунин. Они отметили важность спорта в жизни каждого человека и имеющиеся у шумерлинских школьников возможности для укрепления здоровья и физической подготовки.



Юные гимназисты поспешили опробовать площадку в деле и приступили к сдаче ГТО.

Отметим, что федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта» в Чувашии реализуется весьма активно. В этом году площадки для сдачи ГТО строятся вблизи образовательных учреждений, чтобы учащимся школ было удобно готовиться к выполнению нормативов. Впрочем, доступ к спортивным объектам должен быть у всех жителей, вне зависимости от возраста и уровня физподготовки.



На сегодняшний день в республике действует 26 сертифицированных площадок, до конца следующего года запланировано введение в эксплуатацию еще 9 подобных объектов с использованием финансирования из федерального бюджета.

Татьяна Александрова.