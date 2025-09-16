Программа «Земский тренер» заработает в Чувашии в 2026 году

В ее рамках специалисты сферы физкультуры и спорта, переехавшие на работу в небольшие населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек, смогут получать единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта».



Поддержку от государства смогут получать специалисты с высшим или средним профессиональным образованием. Для этого они должны заключить договор на полный рабочий день с организацией физической культуры и спорта, обязуясь отработать там не менее 5 лет.



Минспортом Чувашии разрабатывается порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты и формируется перечень вакантных должностей в сельских спортивных школах.



Минспорт Чувашии.