Миллион за работу в селе: в Чувашии ждут «земских тренеров»

С 2026 года в Чувашии заработает программа «Земский тренер». Молодые специалисты в сфере спорта, которые переедут работать в сельские населённые пункты с населением до 50 тысяч человек, смогут получить единовременную выплату — 1 миллион рублей.

Для участия нужно иметь профильное образование и заключить трудовой договор минимум на пять лет с местными учреждениями физкультуры и спорта.

Программа стала результатом поручения Президента Владимира Путина и, как ожидается, поможет привлечь кадры и укрепить спортивную жизнь районов республики. Сейчас в минспорта Чувашии готовят список вакансий.

Чувашинформ.