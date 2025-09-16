Более пяти тысяч жителей Чувашии стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное»

Завершилась регистрация на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». За три с половиной месяца заявки подал 726 191 человек, из них от Чувашской Республики – 5 276 человек. Конкурс в этом году стал частью нацпроекта «Семья». Победители проекта получат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты – семейные путешествия по России.

Всего от Чувашской Республики в конкурсе «Это у нас семейное» принимают участие 5 276 человек, это 1 551 семейная команда.

Дистанционный этап завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты задания по различным темам – творчество, культура, история, семейные традиции, волонтерство. Среди них есть испытания от членов Наблюдательного совета и партнеров конкурса.

По итогам дистанционного этапа вскоре будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы в окружных полуфиналах. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф. А летом 2026 года – в День семьи, любви и верности – состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».