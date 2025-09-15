Школьники Чувашии познакомятся с ИИ-агентами

С 22 сентября по 12 октября 2025 в школах Чувашии пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры». Его темой станет «ИИ-агенты» — новый и прорывной этап в эволюции искусственного интеллекта. ИИ-агент является не просто инструментом, а фактически самостоятельным «работником», действующим без постоянного контроля человека.

«Урок цифры» — ежегодный проект АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России, который реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

На первом уроке нового сезона школьники смогут узнать, что такое ИИ-агенты и как они работают, их особенности и отличия от больших языковых моделей, практическую пользу и применение в различных сферах деятельности человека.

«Подобные уроки — это важный элемент в формировании квалифицированного кадрового резерва для ИТ-отрасли на перспективу. Школьники узнают, как устроен цифровой мир и знакомятся с ключевыми профессиями будущего», — акцентировал министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

Урок построен таким образом, чтобы обучение было интересно для детей и подростков любых возрастов: 1 – 4 классов, 5 – 9 классов, 10 – 11 классов. Для комфортного прохождения Урока разработана также мобильная версия. Понадобятся только телефон и доступ в Интернет.

Для педагогов разработаны методические рекомендации со сценариями проведения занятий с учётом разной технической оснащённости классов. Для дополнительной подготовки 17 сентября на сайте проекта урокцифры.рф пройдёт дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками урока. Партнёр урока и разработчик содержания – Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды GigaChat.

В предыдущем сезоне руководитель Минцифры Чувашии Михаил Степанов провел уроки цифры для учеников чебоксарских школ — гимназии №1 и школы №65. На занятиях ребята узнали о современных технологиях программирования и смогли попробовать себя в роли настоящих разработчиков.

Минцифры Чувашии.