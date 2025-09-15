Птенцы гнезда родного

Вы, очевидно, узнали перефразированную строку пушкинской «Полтавы»: «Сии птенцы гнезда Петрова». Обойтись без Пушкина в своем юбилейном приветствии мы не могли, т.к. именинница всю свою содержательную жизнь несла ребятам слово Пушкина, которое является для нее главным оружием в борьбе за умы и сердца детей.



Наш юбиляр – человек удивительный. Найдите еще такого в городе, который бы всю свою жизнь оставался преданным школе, в которой вырос! Л.И. Лермонтова единственная. Ученица – учительница – завуч – директор – хранительница музея родной третьей школы. Из «родного гнезда» третьей школы вылетел и еще один «птенец», еще один юбиляр – сын Людмилы Ильиничны, Алексей Лермонтов.



Мама и сын родились в один день, 15 сентября, с разницей в 25 лет. Итак, сначала о той, чье имя золотыми буквами вписано в историю третьей школы. Слово тем, кто хорошо знает Людмилу Ильиничну, кто представит этапы ее большого пути.

Завуч

Я увидела ее впервые во дворе третьей школы. Мы обе начинали. Она примеряла на себя работу завуча, я, закончившая университет, входила в роль учительницы. Мы не ожидали, что встреча станет судьбоносной для обеих, а между тем она уже незримо соединила. Обе — учительницы русского языка и литературы. Нет, не всех предметников объединяет крепкая дружба. Любовь к предмету вовсе не главный критерий долговечных отношений учителей. Однако в том, чему мы должны учить ребят, что должны научить их ценить и любить родной язык и русскую литературу, – в этом мы оказались одной группы крови еще до встречи. А встреча была предопределена.

Итак, я начинающая учительница, она, завуч, ходит ко мне на уроки. Завязываются профессиональные разговоры, обнаруживается взаимопонимание по вопросам образования и воспитания, намечается сближение взаимоотношений.



За десятилетия работы в школе пришлось столкнуться с разными подходами, методами, способами в педагогической практике, но самым верным, к сожалению, не всегда признаваемым классикой, оказался подход – неразрывная связь образования и воспитания. В работе Людмилы Ильиничны этот принцип был незыблемым. Она наследовала его от своих наставников: А.И. Арбузовой, прекрасной учительницы словесности старой закалки, первой разглядевшей в своей ученице свое прямое продолжение, П.С. Коростелевой, ее первой учительницы, а впоследствии директора третьей школы, А.А. Хроминой, у которой Людмила Ильинична постигала сложный предмет физику, под началом которой работала несколько лет завучем родной школы. В третьей школе принцип «обучая, воспитывай, воспитывая, обучай» был основополагающим даже тогда, когда в российском просвещении вдруг начали перестраиваться: школа только обучает. Вот когда «консервативная» позиция учителей: без воспитания нет образования – оказалась тем спасательным постулатом, который не позволил вместе с водой выплеснуть и ребенка. Сохранение лучших традиций, которые определяют лицо родной школы, — это ли не заслуга учителей всех поколений? Людмила Ильинична это хорошо понимала, а потому ее «консервативная» позиция оказалась оплотом образования в сложное для него время.



Завуч – это мозг школы. И чтобы нести эту тяжелую миссию, надо выбрать верный путь руководства учебным процессом. Людмила Ильинична вырабатывала свою тактику и стратегию посредством руководства методическими объединениями школы. Далеко не в каждой школе объединения учителей-предметников работали так четко и слаженно, как в третьей школе, когда завучем была Людмила Ильинична.



70-е годы прошлого столетия. Об интеграции предметов в школе тогда только начали говорить. Интегрированные уроки так и не прижились в российском образовании. Причин много, от профессиональных до финансовых. Не будем винить ни учителей, ни завучей. Однако желание выйти из традиционных форм преподавания и попробовать себя в новаторских идеях века заслуживает особого внимания в работе завуча провинциальной школы. Людмила Ильинична объединила русский язык с географией (учительница Н.И. Оконникова). Интеграция – это новый подход к развитию мышления более высокого уровня, когда ребята за раздробленными по школьным предметам знаниями учатся видеть целостную картину мира.



Для Людмилы Ильиничны этот этап работы не прошел бесследно. Наступило время, когда в школу активно вошла музейная педагогика, и Людмила Ильинична сделала это направление ведущим в третьей школе. И разве удивительно, что в 2025 году, анализируя работу школьных музеев, экспертная комиссия отдала пальму первенства ее родной школе.



З. Шурыгина, ветеран педагогического труда.

Директор



Есть люди, закладывающие основу будущего. Таким человеком для многих выпускников третьей школы стала именно Людмила Ильинична Лермонтова, привив им не только любовь к гуманитарным наукам, но и заложив основы всего того правильного и светлого, что должно сопровождать человека по жизни. Работать по заветам Лермонтовой, став директором школы, мне было гораздо проще, ведь школьный быт был налажен, дружная команда профессионалов подобрана правильно, а это ли не задел для будущих свершений?



Людмила Ильинична – это целая эпоха в истории школы. Ее имя – это символ преданности, профессионализма и бесконечной любви к детям. Она не просто учила, она воспитывала, направляла и вдохновляла. Ее уроки выходили далеко за рамки школьной программы, формируя у учеников гражданскую позицию, нравственные ориентиры и стремление к знаниям.

Неудивительно, что такой человек удостоен нагрудного знака «Отличник народного просвещения».

Многие учителя, работавшие под ее началом, стали настоящими профессионалами своего дела, унаследовав от нее любовь к профессии и стремление к постоянному самосовершенствованию.

Достаточно вспомнить годы ее работы директором (1988—1997), как сразу станет понятно: идет перестройка сознания человека, воспитанного на основах социализма. Школу перестройка коснулась в первую очередь. Сложно было всем: ученикам, учителям, администрации. Как директор школы с устойчивыми принципами и традициями Людмила Ильинична должна была сохранить ту неповторимую доброжелательную атмосферу, то требовательное и вместе с тем гуманное отношение к подчиненным, которые помогали бы ученикам и учителям удержать свой моральный уровень в состоянии равновесия, что отличало школу в эпоху социализма.



С. Яргунин, директор школы № 3.

Учительница



Выпускники третьей школы советских лет бывшими себя не считают. Воспоминания о «старушке третьей» сопровождают их на протяжении всей жизни, возвращая в счастливые времена детства и юности. Туда, где деревья были большими, а люди много добрее. Но… любит ли кто-то из нас школу так, как любит ее Людмила Ильинична Лермонтова? Вряд ли! Более 60 лет она посвятила третьей школе: там училась, а затем и работала.



Мне и моим одноклассникам посчастливилось быть учениками этого талантливого учителя. Через изучение многообразия человеческих судеб в литературных образах тогда мы получали бесценный жизненный опыт и ненавязчивое наставление педагога — жить по совести.



Авторитет Людмилы Ильиничны среди учеников и родителей был непререкаем. К учителю словесности можно было обратиться с любым житейским вопросом, рассчитывая на грамотный совет и столь необходимую поддержку. Всё это было, было и… не прошло! Здорово, что доверительные отношения с Людмилой Ильиничной растянулись у меня на десятилетия! И сегодня я считаю ее своим учителем, своим наставником: во многом благодаря ей по-новому учусь любить свою малую родину.



М. Порфирьева, выпускница 1986 года.

Заместитель председателя Совета ветеранов

Мне в жизни везет на общение с замечательными людьми. Одна из них – Людмила Ильинична Лермонтова. Вся ее сознательная жизнь прошла в Шумерле. Выйдя на заслуженный отдых, она активно включилась в общественную работу: возглавила первичную ветеранскую организацию третьей школы, вошла в состав Совета городского историко-краеведческого музея, была избрана заместителем председателя Совета ветеранов г. Шумерли.



Одно из приоритетных направлений деятельности Совета ветеранов – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Коллектив школы, ветераны под руководством Людмилы Ильиничны проводят большую работу в этом направлении, руководствуясь словами академика Д.С. Лихачева: «Сперва любить, потом учить». Он говорил, что «каждый должен знать историю своей страны, историю своего города, историю своей школы, историю своей семьи». Ветераны под руководством Людмилы Ильиничны принимают активное участие в проведении мероприятий.



Большая заслуга Л.И. Лермонтовой в сохранении памяти о подвиге строителей Сурского оборонительного рубежа. В числе идейных вдохновителей этого проекта и тех, кто начал претворять задуманное в жизнь, были также краеведы А.Н. Пояндаев и Н.О. Кондратьев. Своим примером они вдохновили других ветеранов.



Именно Людмиле Ильиничне принадлежит инициатива по увековечиванию имени Героя Советского Союза Н.Т. Шашкина, с которым она встречалась и беседовала в Санкт-Петербурге. На здании школы № 3 появилась мемориальная доска, посвященная Н.Т. Шашкину, и ведется большая работа по увековечиванию его имени в названии улицы в Шумерлинском муниципальном округе.



Л. Григорьева, председатель Совета ветеранов г. Шумерли.

Её прямое продолжение

Нашему Алеше 60… Пусть не удивляет вас такое начало: о солидном мужчине так, на первый взгляд, фамильярно. Это только на первый. Он «птенец гнезда» родного прежде всего для нас, учителей моего поколения. Не секрет, что ученики для учителей, как и для родителей, навсегда остаются детьми. Я не видела бывших учеников, чтобы кому-нибудь это было неприятно. Объясняется это просто: такое отношение возвращает в детство, отрочество, юность. А кому этого не хочется?



Итак, мне как бывшему классному руководителю А.В. Лермонтова предстоит оглянуться назад, чтобы увидеть превращение «гадкого утенка» в «прекрасного лебедя». Впрочем, утенком он был вовсе не гадким. От отца унаследовал способности к живописи и выдавал такие иллюстрации к литературным произведениям, что их не стыдно было поместить в солидное издание. Такое мы себе позволить не могли, но персональная выставка юного художника украсила стены родной школы.



Профессиональным художником Алексей не стал, к моему предмету, литературе, не потянулся, хотя члены комиссии на выпускном экзамене услышали его блестящий ответ, что было большой редкостью. «Третий курс университета», — таков был вердикт учительницы, переполненной гордостью за своего ученика.



Завоевать ум и сердце Алеши мне было невозможно, т.к. я должна была в этом соперничать с его учительницей по физике А.А. Хроминой. Такое мне не под силу. А у них был завидный тандем: учительница и ученик были словно созданы друг для друга. От уроков был прямой путь к олимпиадам, выставкам технического творчества и, конечно, к победам. 6-й класс – диплом «Мастер золотые руки» за модель «Зримое электричество». 10-й класс – грамота за участие в выставке технического творчества «Мастер золотые руки» от города и республики. Мастерство художника тоже пригодилось! В Артеке! Диплом ЦК ВЛКСМ в конкурсе дружинных работ.

Детские победы стали первым этапом на пути инженера-физика. В Ленинградском политехническом, на радиофизическом факультете, Алексей отшлифовал свои природные наклонности.



В настоящее время он работает в Санкт-Петербурге на предприятии, выпускающем упаковки для предметов питания. Его задача – создание системы автоматического зрения для контроля и качества выпускаемой продукции.



З. Шурыгина.

Мама

Я расскажу историю о том, как педагогическое сердце бьётся в ритме материнской любви. Материнство — это второй, не менее значимый «педагогический проект» Людмилы Ильиничны. Только здесь нет учебных планов и оценок. Как ей удаётся совмещать две такие разные, но одинаково ответственные миссии?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, я обратилась к сыну Людмилы Ильиничны и своему отцу — Алексею Лермонтову, который с радостью и лёгкой иронией поделился своими мыслями и чувствами о детстве.

Пап, каково это — быть сыном директора школы? Должность предполагает большую отдачу. Да и времена были нелёгкими…

Если ты думаешь, что я сейчас сяду и начну жаловаться на свою тяжёлую долю, то ты… в общем, почти угадала. Быть сыном учительницы — это как есть селёдку с вареньем. Вроде и то, и другое вкусное, но вместе — на любителя. А уж если твоя мама не просто учительница, а директор школы, да ещё и Лермонтова (Людмила Ильинична, между прочим!), то это уже не селёдка, а целая акула. Варенье, правда, всё равно присутствует.

Что означает эта метафора?

Сейчас объясню. Жили мы в Шумерле, в трёхкомнатной квартире, что по тем временам было почти как иметь личный вертолёт! Но комнаты эти были не просто комнаты. Это были филиалы школьного кабинета литературы! В одной комнате обитал я со своей технической литературой, в другой — сестра Танечка с классической, в третьей — мама. А третья была завалена до самого потолка стопами тетрадей! Горами тетрадок! Синими, в косую линейку, в клеточку. Мама проверяла их вечерами, сидя под абажуром, а красные чернила казались мне кровью этих бедных, замученных двоечников и отличников.

А ещё мама постоянно задерживалась на работе. То собрание, то педсовет, то какая-нибудь «общественная нагрузка» — словечко, которое я невзлюбил раньше, чем научился его выговаривать. И вот мы с Таней оставались одни. Вот так и шла наша жизнь: школа, работа, тетради. Но это была только одна сторона медали. Оборотная сторона — чистая магия. Потому что наступали выходные, и Людмила Ильинична превращалась просто в маму. И вот тут начиналось самое интересное.

В чём заключалась магия этих выходных? Можешь привести пример?

В субботу — поход! Мы собирали рюкзаки, брали еду для пикника — самую немудрёную: яйца, огурцы, хлеб и соль, — и шли на Суру. Мама, которая всю неделю требовала тишины на уроках, вдруг начинала петь во всё горло походные песни, и мы с Таней подхватывали. Мы сидели на берегу реки, жарили на костре сардельки, которые вечно падали в угли. Иногда мы оставались на реке с ночёвкой, и мама рассказывала нам про созвездия. Не «вот это Большая Медведица», а «вот видите, это ковш, которым Зевс зачерпнул звёздной воды, чтобы напоить своего волшебного коня». Она была учительницей всегда, даже у костра. Но это было не занудно, а волшебно.

А в воскресенье — огород. Это вам не какая-нибудь буржуазная дача с шашлыками. Это была стратегическая операция под кодовым названием «Запас на зиму». Мы копали, пололи, поливали, кряхтели, потели, но знали: это наша общая крепость против голодной зимы. А потом мама варила густое клубничное варенье, и его запах заполнял всю квартиру.

Это и вправду кажется волшебным! А какими семейными традициями или ритуалами из детства ты мог бы ещё поделиться?

Летние каникулы — это был священный ритуал! Мама откладывала деньги весь год, и мы ехали. Не в Болгарию, конечно, но для нас это были края не менее сказочные. Мы обошли весь кремль в Горьком, и мама рассказывала нам историю Алексея Пешкова. Мы ходили по Эрмитажу в Ленинграде, и она рассказывала про каждого императора так, будто лично с ним чай пила! Мы не только купались в Крыму, но и объездили все достопримечательности.

Твоя мама прикладывала немало усилий, чтобы дать тебе и тёте Тане многое! Тогда, в детстве, ты осознавал, сколько всего на ней лежит? Или это понимание пришло гораздо позже?

Сейчас, спустя много лет, я понимаю, как же ей было тяжело. Одной тянуть двоих детей, дом, огород, школу. Не хватало денег, не хватало времени, не хватало сил. Она должна была быть железной. И она ею была! Но она никогда не позволяла этой «железяке» поглотить своё сердце.

Она могла прийти с работы в десять вечера, смертельно уставшая, увидеть наши грустные лица и сказать: «Ну что, грустим? Давайте поиграем!» — и доставала все настольные игры, какие были. А иногда просто играли в слова. Обычно всё заканчивалось чтением вслух и мы, счастливые, засыпали под боком у мамы.

Как ты думаешь, если бы ваша мама не была педагогом, ваше детство было бы скучнее или счастливее?

Она научила нас самому главному: жизнь — это не только тетрадки и правила. Это ещё и запах костра, вкус солёного помидора из своей банки, холодная вода Суры и горячий песок Крыма. Она делала из нас людей. Я бы ни за что не променял свои мозоли от тяпки и свои загорелые плечи после Суры на какое-то другое, «лёгкое» детство.



А. Лермонтова, внучка.

Руководитель музея

Этнопедагогический музей школы № 3 с 2020 года носит гордое имя Л.И. Лермонтовой. Благодаря Людмиле Ильиничне в 2004 году стало возможным открытие музейной комнаты. Вначале она была задумана как музей истории школы. Стали собираться материалы по истории пионерской организации, об учителях и выпускниках. Сейчас он разросся и включает в себя историю города, материалы, посвященные краеведам Шумерли и шумерлинскому отрезку Сурского оборонительного рубежа. Школьный музей — это не только хранилище истории, но и ценный источник знаний для многих поколений.



Работу, которую некогда начала Людмила Ильинична, продолжают её последователи. Музейное дело было передано мне, учителю истории и обществознания Д.А. Магулиной, поисковую деятельность как одно из направлений работы музея возглавил В.В. Ласс.



Д. Магулина, руководитель музея школы № 3.

Дорогие наши юбиляры!

Вы вышли из одного «гнезда», заявили о своем появлении в этом мире в один день, носите одну фамилию, обязывающую ко многому. Не потому ли являетесь образцом союза поколений, между которыми нет пропасти? Показывая пример такого единения, вы оба заслуживаете нижайшего поклонения. Годы наполнили вашу жизнь богатым содержанием, внесли в нее радость общения друг с другом, доказали: быть Лермонтовым – быть человеком высокой пробы.

Можно ли больше пожелать?