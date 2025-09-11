Россыпь наград

Наша талантливая спортсменка Ирина Митрофанова вернулась с чемпионата и первенства России по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир, прошедший в Челябинске, собрал 76 сильнейших участников из 12 регионов страны.



Ирина продемонстрировала настоящую волю к победе и мастерство владения дротиком. В копилке нашей чемпионки – две золотые медали в категориях «Сектор 20» и «Одиночный разряд», серебряная медаль в парном разряде и сразу две «бронзы» — в дисциплинах «Крикет» и «Большой раунд».



Мы гордимся Ириной и желаем нашей спортсменке новых впечатляющих достижений и ярких побед!



Шумерлинская школа-интернат.