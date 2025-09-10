«Семейный доступ» позволит оплатить налоги за детей

В сентябре владельцам недвижимости, транспортных средств, земельных участков начнут

приходить уведомления на уплату имущественных налогов. Несовершеннолетние дети также могут

являться собственниками и, соответственно, обязаны уплачивать налоги.

Управление имуществом несовершеннолетних лиц, в том числе в части уплаты налогов, осуществляют их законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители. Удобным способом оплаты налогов за детей является сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» с функционалом «Семейный доступ».



Для того чтобы воспользоваться этим способом, необходимо, чтобы у ребенка был открыт доступ к сервису. Получить доступ может родитель (законный представитель), обратившись в любой налоговый орган с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Доступ к личному кабинету на ребенка можно также оформить в любом отделении МФЦ, обратившись туда с соответствующим заявлением, заполненным родителем, предъявив паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Регистрационная карта, сформированная на основании поступившего заявления в МФЦ о подключении к личному кабинету, направляется налоговым органом на адрес электронной почты, указанный в заявлении. Подключить ребенка также возможно с паролем доступа на портал госуслуг при наличии у него подтвержденной учетной записи ЕСИА.



После подключения ребенка к сервису родитель в своем личном кабинете во вкладке «Семейный доступ» добавляет ребенка в свой личный кабинет. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести логин личного кабинета ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос» (в личном кабинете несовершеннолетнего ребенка предусмотрено не более двух подтвержденных запросов). Затем необходимо перейти в личный кабинет ребенка и подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку. Тогда информация о начисленных на ребенка налогах будет отображаться в кабинете родителя.



В разделе «Налоги» предусмотрена оплата налогов за ребенка, в этом же разделе имеется информация о деталях начислений, налоговое уведомление, история проведенных операций.

Управление ФНС России по Чувашии.