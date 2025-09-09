Сладости из Чувашии на «WorldFood Istanbul-2025»: «АККОНД» расширяет горизонты на международном рынке

Со 2 по 5 сентября 2025 года в Стамбуле прошла крупнейшая выставка продуктов питания и технологий переработки «WorldFood Istanbul». Кондитерская фабрика «АККОНД» представила свою продукцию в рамках экспозиции Российского экспортного центра «Made in Russia».

«АККОНД» – ведущий российский экспортер кондитерских изделий, продукция которого представлена в десятках стран. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Экспорт продукции АПК» компания осваивает перспективные рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Участие в «WorldFood Istanbul-2025» позволило еще больше укрепить позиции бренда на международном рынке. Специалисты провели серию переговоров с ключевыми дистрибьютерами из Саудовской Аравии, Ирака, Ирана, Палестины, Бахрейна, Омана, Афганистана, Иордании и других стран Ближнего Востока.

Бренд «АККОНД» узнаваем на зарубежных рынках благодаря уникальному подходу к созданию продукции: высокое качество, широкий ассортимент, яркий дизайн, разнообразные современные форматы упаковки. Интерес к бренду растет еще и благодаря тому, что кондитерское производство адаптирует рецептуры и дизайн под запросы иностранных потребителей, учитывая их культурные особенности. По отзывам посетителей выставки в Стамбуле, им понравился вкус сладостей, напоминающий восточные лакомства. Тонкое сочетание ароматов и текстур позволяет компании привлекать новых покупателей, которые ценят аутентичность и высокое качество.

Несмотря на санкционные барьеры, фабрика демонстрирует конкурентоспособность на мировом рынке. Компания активно внедряет программу импортозамещения, находит новых партнеров и открывает рынки в разных регионах мира. По данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, экспорт мучных и шоколадных кондитерских изделий из России стабильно растет, и «АККОНД» – один из лидеров этой сферы.

Экспозицию фабрики на выставке посетили руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин и атташе сельского хозяйства в Турции Артур Леонтьев и отметили высокий потенциал компании.

Сотрудничество с десятками стран и активная работа по расширению географии продаж позволяют предприятию уверенно смотреть в будущее. Мощная технологическая база, модернизация производства и внедрение нового оборудования обеспечивают стабильный рост и укрепляют позиции компании как надежного партнера на мировом рынке.

Минсельхоз Чувашии.