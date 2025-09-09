Выборы-2025: Итоги подготовительной работы к Единому дню голосования

12, 13 и 14 сентября 2025 года в Чувашской Республике состоятся выборы Главы республики, а также выборы депутатов в Чебоксарское (43 мандата) и Новочебоксарское (25 мандатов) городские Собрания депутатов. Дополнительные выборы пройдут в Алатырском, Канашском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Порецком, Цивильском и Ядринском муниципальных округах.

На выборах Главы Чувашской Республики зарегистрированы 5 кандидатов: 4 — от политических партий и 1 самовыдвиженец. На выборах депутатов Чебоксарского городского Собрания представлены 11 партийных списков с 359 кандидатами, а также 167 кандидатов по одномандатным округам (162 — от партий, 5 — самовыдвиженцы). На выборах депутатов в Новочебоксарское городское Собрание зарегистрировано 156 кандидатов по 25 одномандатным округам (143 — от 7 партий, 13 — самовыдвиженцы). В семи других муниципалитетах на 7 мандатов претендуют 28 кандидатов. Агитационный период завершится 12 сентября 2025 года.

Всего на территории региона зарегистрировано 906 769 избирателей (по состоянию на 1 июля 2025 года). В рамках проекта «ИнформУИК» с 23 августа по 8 сентября о предстоящих выборах проинформировано свыше 608 тысяч из них. Опрос показал, что 85% из них планируют участвовать в выборах, из них 61% собираются голосовать на участках, 28% — дистанционно (ДЭГ), 9% — «на дому» (выезд членов избирательной комиссии по месту жительства избирателя), менее 1% — по месту нахождения (механизм «Мобильный избиратель»).

«Проделанная работа позволяет нам быть уверенными в полной готовности к проведению выборов, готовности реагировать на различные ситуации, которые могут возникнуть в ходе проведения голосования. Прошу все вовлеченные службы выполнить все предусмотренные мероприятия, быть в мобилизованном состоянии вплоть до закрытия участков и окончания подсчёта всех поданных голосов», – отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Организацию и проведение выборов обеспечат Избирательная комиссия Чувашской Республики, 25 территориальных избирательных комиссий, 921 участковая комиссия, а также 9 временных УИК в местах временного пребывания избирателей (2 — в СИЗО, 7 — в медицинских стационарах). В работе комиссий задействованы 8 352 члена избирательных комиссий.

Территориальные избирательные комиссии и комплексы средств автоматизации ГАС «Выборы» размещены в зданиях администраций муниципалитетов. 456 участковых комиссий работают в учреждениях культуры, 380 — в организациях образования, 37 — в учреждениях здравоохранения и 48 размещены в иных помещениях. В Чебоксарах на 132 участках вместо традиционных урн будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017).

В помещениях всех 25 ТИК и на 821 участке будет организовано видеонаблюдение. Все три дня на участках смогут присутствовать наблюдатели, назначенные зарегистрированными кандидатами и политическими партиями, по три человека на каждый избирательный участок, 1183 общественных наблюдателя от Общественной палаты Чувашии.

12–14 сентября в Чувашском государственном театре оперы и балета будет работать Центр общественного наблюдения с автоматизированными рабочими местами и видеотрансляцией со 100 избирательных участков.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — второй по популярности способ сделать выбор, важный для развития Чувашии. На 12 сентября подано 194 748 заявлений. В случае возникновения технических проблем на помощь избирателям придут специалисты 541 «Центра доступа ДЭГ», которые будут работать на базе библиотек, клубов и учебных заведений.

«Портал Госуслуг, включая сервис ДЭГ, входит в так называемый «белый список» сайтов, которые остаются доступными без сбоев даже при ограничении мобильного интернета. В этом же списке в настоящее время — вся экосистема Яндекса, сервис ВКонтакте, и мессенджер Макс. Пользователям не нужно предпринимать никаких дополнительных действий — доступ предоставляется автоматически и незаметно. В настоящее время решаем технические вопросы, связанные с виртуальными операторами, и надеемся их скоро завершить», — подчеркнул министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

Для оперативной поддержки избирателей организована «горячая линия» Избиркома Чувашии: (8352) 62-83-72.

