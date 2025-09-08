Студенты техникума удостоены стипендий Правительства России

В Шумерлинском политехническом техникуме всегда царят атмосфера стремления к знаниям и активная студенческая жизнь. Но среди множества талантливых и увлеченных ребят есть те, кто своим примером вдохновляет и показывает, что упорный труд и целеустремленность способны творить настоящие чудеса. Сегодня мы хотим рассказать о таких студентах нашего техникума.









Максим Атлин (на фото справа) и Кирилл Минеев (слева) — студенты 4 курса, обучающиеся по специальностям «Информационные технологии и программирование» и «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Ребята стали

обладателями престижной стипендии Правительства Российской Федерации!

С первых дней обучения Максим зарекомендовал себя как прилежный и ответственный студент. Его успеваемость всегда на высочайшем уровне, что подтверждается многочисленными пятерками в зачетке и победами в олимпиадах по профильным предметам. Преподаватели отмечают любознательность молодого человека, его стремление к саморазвитию и способность самостоятельно находить решения сложных задач.



Кирилл – это тот студент, который всегда готов к диалогу, задает глубокие вопросы и не боится высказывать свое мнение. Его успехи в учебе закономерны, ведь он вкладывает в обучение максимум усилий и времени.



Но академические достижения – это лишь одна сторона медали. Максим и Кирилл также являются яркими представителями активного студенчества. Они состоят в студенческом совете, занимаются организацией культурно-массовых мероприятий, неоднократно представляли наш техникум на спортивных соревнованиях, завоевывая призовые места, а еще принимают активное участие в волонтерских проектах. Студенты не боятся брать на себя ответственность и всегда готовы помочь своим однокурсникам и младшим студентам.



Получение стипендии Правительства Российской Федерации – это не только финансовая поддержка, но и высокое признание заслуг студентов на федеральном уровне. Эта стипендия присуждается за выдающиеся успехи в учебе и активное участие в общественной жизни. «Я очень рад и горд получить такую высокую награду, – говорит Максим Атлин. — Это результат упорного труда, поддержки моих преподавателей и друзей. Я благодарен техникуму за возможности, которые он мне предоставил, и за атмосферу, которая вдохновляет. Эта стипендия – стимул для меня двигаться дальше и развиваться».



Педагоги техникума уверены, что впереди у студентов еще много ярких побед и достижений. Пусть эта стипендия станет для них ступенькой к новым вершинам и вдохновит других студентов нашего техникума на покорение собственных высот.



А. Осипова, замдиректора по УВР, Л. Васильева, Т. Архипова, преподаватели Шумерлинского ПТТ.