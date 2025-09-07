С начала сентября пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения вырастет до 100 % регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Выплачивать меру поддержки будет Отделение СФР по Чувашии.

Выплату смогут получить женщины, обучающиеся очно в вузах, колледжах, училищах, техникумах, организациях дополнительного образования и научных организациях. С 1 сентября 2025 года назначение выплаты не зависит от того, получает женщина стипендию или нет, обучается на платной или бюджетной основе.



До внесения изменений пособие назначалось в размере стипендии за каждый полный месяц декрета, а с начала учебного года «декретные» студенткам будут выплачиваться из расчёта 100 % величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. В Чувашской Республике в 2025 году его размер равен 16817 руб., соответственно, размер пособия за 140 календарных дней (70 дней до родов + 70 дней после родов) отпуска для студенток составит около 78 тысяч рублей.



Для получения выплаты заявление в Отделение СФР по Чувашии можно подать одним из способов: через портал госуслуг, в МФЦ или лично в клиентской службе отделения. К заявлению необходимо приложить справку из учебного заведения, подтверждающую факт очного обучения женщины в образовательной организации, а также справку из медицинской организации. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Пособие выплачивается сразу за весь период отпуска.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.