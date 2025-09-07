Дополнительные гранты для поддержки

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева приняты поправки в постановление Кабинета Министров республики о выделении дополнительных средств (грантов) на поддержку ветеранов и участников специальной военной операции, а также членов их семей, планирующих начать свой бизнес в агропромышленном комплексе.

В Чувашии поддержка ветеранов и участников СВО является приоритетом, для чего применяются различные формы государственной помощи, в том числе федеральный грант «Агромотиватор», введенный в конце 2024 года. Напомним, что Чувашия вошла в число первых 19 регионов, получивших федеральное финансирование на реализацию этой программы в 2025 году. На 2025 год республике выделено 10 млн рублей из федерального бюджета для предоставления грантов ветеранам и участникам СВО, стремящимся развить свой агробизнес.



В этом году будет введен региональный механизм гранта «Агромотиватор». На эти цели будет выделено 15 млн рублей из республиканского бюджета, что позволит предоставить дополнительные гранты ветеранам и участникам СВО, прошедшим отбор в этом году, но не получившим федеральное финансирование из-за ограниченности лимитов. Средства гранта предоставляются победителям конкурсного отбора и могут использоваться для строительства и модернизации ферм, приобретения оборудования. Также грант можно направить на приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), птицы, рыбопосадочного материала и посадочного материала для многолетних насаждений, включая виноград и землянику. Максимальный размер гранта составляет 5 миллионов рублей.



Минсельхоз Чувашии.