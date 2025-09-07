Демобилизованные проходят лечение в реабилитационных центрах СФР

Демобилизованные участники специальной военной операции с 2025 года начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в подведомственных Социальному фонду России реабилитационных центрах. Отделение СФР по Чувашии обеспечивает персональное сопровождение участника СВО на протяжении всего процесса лечения.

Длительность санаторно-курортного лечения составляет до 21 календарного дня, длительность реабилитации зависит от характера травмы (заболевания) и медицинского прогноза. Пройти санаторно-курортное лечение можно раз в год. Чтобы получить такую услугу, необходимо иметь статус и удостоверение ветерана боевых действий и справку медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана (можно получить в своем медучреждении). Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют право на внеочередное направление на лечение в реабилитационные центры Социального фонда.



Для повышения доступности реабилитационных услуг для ветеранов спецоперации предусмотрена компенсация расходов на проезд до центра и обратно. Чтобы получить возмещение, ветерану необходимо подать заявление и приложить документы, подтверждающие поездку на любом виде транспорта: поезде, самолете, автобусе, водном транспорте или личном автомобиле.



Подать заявление можно через портал госуслуг, личным визитом в клиентскую службу Отделения СФР по Чувашии, в многофункциональном центре (МФЦ) или через медицинскую организацию при прохождении лечения. К заявлению прилагаются медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения и отсутствие противопоказаний. Рассмотрение заявлений занимает 2 рабочих дня, при необходимости фонд самостоятельно запрашивает документы — срок увеличивается до 10 рабочих дней. О результатах ветеран будет проинформирован в течение одного рабочего дня.

