Дорогие шумерлинцы! Сегодня, в этот особенный день, от всего сердца поздравляем вас с 109-летием любимого города! Шумерля – это не просто точка на карте, это место, где переплетаются история и современность, традиции и стремление к развитию.

109 лет — это целая эпоха, наполненная событиями, трудами и свершениями. Наш город стал домом для многих талантливых людей, которые своими усилиями и энергией формируют его облик и развивают его культуру. И эта трансформация – заслуга многих поколений шумерлинцев, каждого, кто своим трудом, талантом и любовью к родному краю вносил вклад в его процветание.

Ваша забота о благоустройстве, стремление к созданию комфортных условий для жизни, реализация национальных и региональных проектов – всё это говорит о вашей преданности родному городу. Шумерля развивается, сохраняя при этом свою неповторимую атмосферу, уют и душевность, которые так ценят все, кто здесь живет и бывает.



Мы гордимся достижениями Шумерли, ее промышленным потенциалом, ее жителями – талантливыми, трудолюбивыми и целеустремленными. Современное поколение шумерлинцев продолжает славные традиции, уверенно двигаясь вперед, открывая новые горизонты.

Пусть этот день будет наполнен радостью, теплом и гордостью за наш город. Желаем Шумерле дальнейшего процветания, а каждому из вас – крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых ярких свершений!

С Днем города, Шумерля!

О. Краснова, врип главы Шумерлинского муниципального округа, С. Яргунин, председатель Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа.