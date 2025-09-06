Дорогие шумерлинцы! Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днём города Шумерля!



За более чем столетнюю историю Шумерля выросла из рабочего посёлка в город республиканского значения. И это результат общего труда, преданности родному краю и уважения к традициям. Современное поколение шумерлинцев открывает новые страницы в летописи развития Чувашии.



Благодаря вашей инициативе, заботе о городе со стороны правительства республики преображаются общественные пространства, обновляются социальные объекты, реализуются национальные и региональные проекты, направленные на повышение качества жизни.



Сегодня Шумерля — один из ведущих машиностроительных центров Чувашии. Активными темпами растет индустрия, внося весомый вклад в укрепление промышленного потенциала региона.

Стимулом для развития всего Шумерлинского округа стало строительство федеральной трассы М-12. Современный логистический коридор открывает широкие перспективы для перевозок и туризма, создает условия для привлечения инвестиций и создания рабочих мест.



Город Шумерля уверенно смотрит в будущее. Реализация масштабных инфраструктурных проектов, модернизация действующих и открытие новых производств создают прочный фундамент для комфортной и благополучной жизни горожан.



От всей души желаю городу процветания и дальнейшего развития! А всем вам, дорогие шумерлинцы, крепкого здоровья, стабильности, уверенности в завтрашнем дне и новых значимых достижений!

С праздником!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.