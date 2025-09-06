Пример для подражания в волонтёрской деятельности

В преддверии Дня города волонтёр серебряного возраста Вера Щеглова награждена благодарностью администрации Шумерлинского муниципального округа за вклад в оказание помощи фронту и поддержку военнослужащих.

84-летняя Вера Николаевна активно посещает клубное пространство «Мой социальный центр» Шумерлинского КЦСОН, постоянно общается с детьми, передаёт им опыт бережного отношения друг к другу. А с начала специальной военной операции плетет нашлемники, изготавливает марлевые треугольники для госпиталей. «У нас в семье всегда помогали. Бабушка помогала сиротам и немощным людям, приглашала их в дом и кормила тем, что есть на столе и в печи. Если даже просто варёная картошка, ещё и с собой положит в котомку. Во время Великой Отечественной войны помогала беженцам», – вспоминает женщина.



Шумерлинский КЦСОН.