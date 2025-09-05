Устранить аварию без помощи республики не получится

С начала июля жители микрорайона КАФ начали сигнализировать о возникновении в сквере им. В.М. Скаржевского утечки канализации. Со временем там образовалась приличная яма, из которой вонючая жидкость разливается на зеленый газон, тротуар и проезжую часть улицы Ленина,

«ароматизируя» воздух вокруг.

Стоит напомнить, что год назад, в мае, в сквере так же случилась авария на сетях централизованного водоснабжения и канализации, которая оказалась очень серьезной и потребовала большего времени, помощи предприятий и организаций города и республики для устранения.



На этот раз город тоже справиться своими силами оказался не в состоянии. 21 июля в своем Телеграм-канале администрация Шумерли сообщила, что в этом году из муниципального бюджета выделено 1,5 млн рублей на замену аварийного участка канализации в сквере Скаржевского и что ресурсоснабжающая организация и администрация подготовят техническое задание для проведения аукциона. Причем признавался тот факт, что этих средств недостаточно для полной замены аварийных участков. По оценке МУП «Чистая вода», для прокладки нового участка канализации нужно 12 млн рублей.



Затем рассматривался вариант промывки засора специализированной каналопромывочной машиной, которую вызвали на помощь из Чебоксарского водоканала по другому поводу — для промывки канализационной трассы по улицам К. Маркса и Францева. Однако руководство «Чистой воды» приняло решение не использовать ее, т.к. в сквере Скаржевского лежит керамическая канализационная труба, которая из-за износа попросту не выдержит промывку и разломится. Сообщалось о подготовке пакета документов для выделения денежных средств из бюджета республики на замену 324 метров магистральной трубы в сквере методом горизонтально направленного бурения.



3 сентября по поводу ситуации с аварийным состоянием сетей водоотведения в сквере Скаржевского администрация округа рассказала о предпринимаемых действиях: 27 августа 2025 г. в адрес Минстроя Чувашии и Кабинета Министров направлено письмо с просьбой выделить денежные средства из республиканского бюджета на замену магистрального трубопровода с приложениями дефектной ведомости ремонта канализации и сметного расчета (около 15 миллионов рублей). Кроме этого, в целях недопущения нарушения норм законодательства, ускорения сроков проведения ремонтных работ совместно с межрайонной прокуратурой проводятся консультации о возможности введения режима повышенной готовности. Отмечается, что процесс этот сложный и потребует времени. А чтобы минимизировать неудобства и предотвратить дальнейшее развитие аварийной ситуации, в четверг были установлены помпы для перекачки стоков в колодец.



Подготовила Н. Владимирова.

Фото t.me/gorod_Shumerlya