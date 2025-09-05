В канун празднования Дня города наша газета традиционно рассказывает о лучших шумерлинцах, занесенных на Доску почёта. Каждый из них внёс значительный вклад в развитие шумерлинского края, заслужив признание, уважение, почёт. Знакомьтесь: Денис Смирнов, вратарь футбольной команды «Шумерля — ШЗСА».

В мир футбола шестилетнего Дениса привёл его отец — нападающий команды «Звезда», а ранее легендарного «Пингвина», Евгений Смирнов. Первым тренером мальчишки стал Владимир Александрович Авдонин, заложивший в будущего спортсмена азы футбольного мастерства. Потом Денис недолго тренировался у Сергея Васильевича Илюшина, закрепившего в нем интерес к футболу. С 17-летнего возраста и по сегодняшний день тренером и наставником нашего героя является Алексей Владимирович Селезнёв.



Дениса Смирнова смело можно назвать продолжателем семейной династии: футболистом был не только его отец, но и дядя, Валерий Смирнов, вратарь команды «Звезда».

Как признался Денис нашей газете, с футболом связаны все его сознательные годы. Окончив в 2007 году школу № 2, он успешно поступил в военно-инженерное училище в Кстово, но через год понял, что ошибся, и забрал документы. Как признается наш герой, именно серьезное увлечение футболом стало одной из весомых причин для принятия такого решения. «Так сильно я был привязан к футболу, что без сожаления оставил учебу», — говорит он сегодня.



Вернувшись в Шумерлю, футболист продолжил активные тренировки в составе родной команды. Участвуя в турнирах и играх, оттачивал свое голкиперское мастерство.



В 2008 году Д. Смирнов был призван на срочную службу. Служить довелось в ВДВ в Ульяновске. Годовая разлука с футболом еще больше укрепила привязанность нашего героя к выбранному виду спорту.



После демобилизации Денис устроился на комбинат автофургонов в службу охраны, где и работает по сегодняшний день. Зарекомендовавший себя с положительной стороны сотрудник год назад был назначен начальником караула.



Несколько лет назад Д. Смирнов получил высшее образование, окончив экономический факультет МГЭИ. И все эти годы главной страстью для него остается футбол. «Футбол для меня — это не просто игра, а уже образ жизни», — признается 35-летний мужчина.



Вратарь в футболе — ключевая фигура. Пожалуй, 90 % успеха команды зависит именно от действий голкипера, от его слаженной игры и морального духа. Ответственность, собранность, спортивный азарт и воля к победе — верные спутники футбола, уверен Денис Смирнов.

«Большую роль в матче играет удача, фарт, — объясняет вратарь. — Это когда после первого пойманного сумасшедшего мяча сразу появляется уверенность в своих силах. Чувствует это и соперник, и забить ему тяжело».



Ворота футбольной команды «Шумерля — ШЗСА» (ранее — «Звезда» и ФК «Шумерля») Денис Смирнов защищает с конца 90-х годов. С 2015-го признанный лидер республиканского вратарского цеха семь раз признавался лучшим вратарем Чувашии. В составе футбольной команды спортсмен является двукратным чемпионом республики, обладателем кубка и дважды суперкубка по футболу, неоднократным призером чемпионатов республики.



По признанию нашего собеседника, футбол в его жизни занимает первое место после семьи. Денис называет себя счастливым во всех смыслах человеком. Супруга Марина, сыновья Николай, Артем и дочка Евгения главу семьи в его увлечении безоговорочно поддерживают, не пропускают ни одного домашнего матча, по возможности выезжают и на соревнования. К слову, спортивную династию сегодня уверенно продолжает средний сын Смирновых, девятилетний Артём.

Как известно, человек по-настоящему счастлив, если он состоялся и в семейной жизни, и в профессии. А когда человек в полной мере реализован и в своих увлечениях, то он счастлив втройне и невольно делает счастливыми любимых людей вокруг.

Ольга Дмитриева.