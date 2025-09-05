Награда – предмет нашей гордости

27 августа в Чебоксарах прошло совещание регионов Приволжского федерального округа по теме экспорта и реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». На мероприятии состоялась церемония награждения лауреатов всероссийской премии «Экспортер года» среди регионов Поволжья.



ООО «Проектэлектротехника» получило 2 место в номинации «Ответственный экспортер (ESG)», а также благодарность от министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики за существенный вклад в развитие экономики региона.



Источник: vk.com/proektelektrotechnika.