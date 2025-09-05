К работе приступила 921 участковая избирательная комиссия

3 сентября УИК по всей республике получили от территориальных избирательных комиссий списки избирателей. Их задача сейчас – предоставление списков избирателям для ознакомления и уточнения своих данных.



С 4 сентября и до 14.00 часов 14 сентября участковые комиссии принимают заявления о голосовании вне помещения. Любой избиратель при наличии уважительной причины (болезнь, инвалидность, необходимость ухода за людьми, в этом нуждающимися, другие уважительные причины) может подать заявление на голосование на дому. Такое голосование проводится только в дни выборов – 12, 13 и 14 сентября.



Также на выборах Главы Чувашской Республики работает механизм «Мобильный избиратель». Для того чтобы воспользоваться возможностью проголосовать на любом избирательном участке в пределах региона, можно подать заявление в УИК. Кроме того, по-прежнему заявление можно подать до 8 сентября в любом отделении МФЦ, в ТИК, на портале «Госуслуги» и прикрепиться к любому избирательному участку на территории Чувашской Республики, где будет удобно проголосовать.



Узнать адрес своей участковой избирательной комиссии можно на сайте Избиркома Чувашии в разделе «Избирательные комиссии», на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы» или по телефону горячей линии 8 (8352) 62-83-72.



Избирком Чувашии.