Компания из Шумерли освоила выпуск трансформаторов 4-го габарита

ООО «Проектэлектротехника», производитель сухих силовых трансформаторов, успешно изготовило, испытало в собственной лаборатории и отгрузило специализированному застройщику ПИК сухой трансформатор с РПН мощностью 10 МВА и напряжением 35/10 кВ. Данный трансформатор предназначен для электроснабжения нового жилого квартала «Яуза парк» в Мытищах.

Трансформатор разработан с учетом самых современных требований к безопасности и энергоэффективности. В его конструкции применены передовые материалы и технологии, обеспечивающие минимальные потери энергии и длительный срок службы. Особое внимание уделено пожарной и экологической безопасности. Это достижение демонстрирует способность чувашских предприятий разрабатывать и выпускать продукцию мирового уровня, соответствующую самым строгим стандартам.



Компания и в дальнейшем планирует расширять номенклатуру выпускаемой продукции, предлагая клиентам инновационные решения в трансформаторостроении, для решения задач электроснабжения любой сложности.

