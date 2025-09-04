«Яркое лето Чувашии» завершилось. И продолжается…

Почти 2650 культурных, спортивных и развлекательных мероприятий объединил проект «Яркое лето Чувашии», инициированный Главой республики Олегом Николаевым. Лидерами по активности в проекте стали Чебоксары, Новочебоксарск, Цивильский, Ядринский, Канашский,

Чебоксарский и Комсомольский округа.

За время проведения проект привлек свыше 800 тысяч участников. Обо всех его мероприятиях жители республики могли узнать на портале «Яркоелето.чувашия.рф».

Несмотря на завершение летнего сезона, портал продолжает функционировать как единая афиша мероприятий республики, но уже под названием «Ярко в Чувашии». В ближайшем будущем планируется расширение функционала: добавление разделов по экскурсиям, гастрономии, размещению, маршрутам и интересным событиям, а также возможность онлайн-покупки билетов на культурные мероприятия.



Источник: cap.ru.