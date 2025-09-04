Стартовала всероссийская кампания по вакцинации против гриппа

На средства федерального бюджета произведено и закуплено более 70 млн доз вакцин, значимая часть из них — квадривалентные. Как сообщает Роспотребнадзор, в этом году планируется охватить вакцинацией от гриппа до 60 % населения России и не менее 75 % от численности лиц из групп риска, предусмотренных Национальным календарем, а также других групп населения.

График работы стационарного пункта вакцинации в Шумерле (ММЦ, ул. Свердлова, д. 2, каб. 313): понедельник—пятница с 8:00 до 15:00 часов, суббота, воскресенье — выходной. При себе необходимо иметь полис ОМС/ паспорт/ СНИЛС.



Сделать прививку от гриппа и коронавируса можно и в «пунктах здоровья», которые выезжают в рамках проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью». Очередной такой врачебный десант высадится на центральной площади Шумерли 6 сентября с 9.00 часов.



Подготовила Н. Игнатьева.