4 сентября, 85 лет исполнилось члену Совета ветеранов Шумерли Владимиру Ивановичу Таланову. 85 лет, безусловно, значимая дата. Это еще один повод оглянуться на пройденный путь, который был неразрывно связан с самой сложной и благородной профессией врача. Почти полвека – в медицине, 27 лет из них – в должности главного врача Шумерлинской ЦРБ.

В.И. Таланов окончил педиатрический факультет Горьковского медицинского института. Вариантов для трудоустройства ему было предложено много, но он выбрал Шумерлю, чтобы не уезжать далеко от родного Арзамаса. Врача, делающего первые шаги в профессии, тепло встретили в детской поликлинике. Через полтора года его заметил и пригласил работать к себе заведующий хирургическим отделением районной больницы П.Е. Кулаков. После десятимесячных курсов повышения квалификации в Ленинграде В.И. Таланов приступил к работе анестезиологом-реаниматологом. С 1976 по 1979 годы он работал заместителем главного врача по оргметодработе, а затем – главным врачом районной больницы.



Заслуги Владимира Ивановича в области здравоохранения города и района огромные. Об этом говорят его награды: знак «Отличник здравоохранения», почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный врач Чувашской Республики», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2011 г. В.И. Таланову присвоено звание «Почетный гражданин г. Шумерли».



Владимир Иванович никогда не скрывал своей главной мечты — хотел, чтобы дети и внуки пошли по его стопам. Когда-то в пользу медицины сделала свой профессиональный выбор его дочь Ольга. Она окончила лечебный факультет Нижегородской медицинской академии, кандидат медицинских наук, работает главным врачом одной из больниц в Нижнем Новгороде. К радости деда професия врача оказалась привлекательной и для внучки Антонины. В настоящее время она – студентка третьего курса медицинского университета им. Н.И. Пирогова. А это значит, что мечты сбываются! И уже сегодня мы можем говорить о династии медиков Талановых, основателем которой является Владимир Иванович.



В праздничный день в адрес юбиляра наверняка прозвучало немало теплых поздравлений и пожеланий. В городе Владимира Ивановича знают, искренне уважают и восхищаются его лидерскими качествами, врожденной интеллигентностью и порядочностью.

Уважаемый Владимир Иванович, крепкого Вам здоровья! Пусть Ваша жизнь будет наполнена только хорошими новостями и положительными эмоциями.



Совет ветеранов г. Шумерли.