День знаний для обучающихся на дому

В Шумерлинской общеобразовательной школе-интернате некоторые дети обучаются на дому. Для них День знаний прошёл по-особенному тепло и празднично. Первые встречи учеников с педагогами состоялись в дружеской и радостной обстановке.

Шестиклассница Анита получила от своего учителя подарок — набор школьных принадлежностей и сладости. Такой знак внимания стал приятным началом учебного года и поддержкой в новых знаниях.



Участие в поздравлениях принял депутат Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Василий Афанасьев. Он подарил третьекласснику Евгению комплект для игры в шашки и шахматы, а также сладкий презент. Депутат пожелал мальчику учиться с радостью, верить в свои силы и смело идти вперед к своей мечте.

Такой тёплый и внимательный подход педагогов и общественных деятелей помогает ребятам почувствовать поддержку и уверенность в самом начале учебного года.



М. Ветликова, Л. Веселкина, М. Семенова, педагоги Шумерлинской школы-интерната.