3 сентября – День Солидарности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан (Северная Осетия), когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, на Северном Кавказе, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, при совершении других террористических актов.

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел один из самых крупных терактов в истории России. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям, а затем подожгли зрительный зал. В результате теракта пострадали 695 человек, 145 человек погибли, в том числе шестеро детей.

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества против такого страшного явления, как терроризм, которое превратилось в одну из опаснейших глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества. Россия – не исключение.

Минцифры Чувашии.