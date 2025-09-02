Наказание за непропуск машин со спецсигналами ужесточится

С 1 сентября вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, увеличивающие наказания за такие действия. Теперь непропуск машин со спецокраской, у которых включен спецсигнал синего и красного цветов одновременно с сиреной, обойдется штрафом от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишением прав на срок от шести месяцев до одного года. До сих пор был штраф от 4,5 до 7,5 тысячи рублей или лишение прав от 3 месяцев до года.

Под машины со спецокраской и синим и красным маячком попадают как раз скорая, полиция, пожарные. Все остальные службы со спецокраской пользуются только синим маячком.

Также под новое суровое наказание подпадут те, кто не уступил дорогу машинам без спецокраски, но с включенными синими и красными маяками. Такие машины есть только у ФСО, которая обеспечивает проезд важных лиц, а также сопровождает колонны таких машин.

За непропуск машин, у которых есть только синие маячки, в том числе машины чиновников, наказание осталось прежним — штраф 500 рублей.

Напомним, что ранее в Правилах дорожного движения появилось пояснение, каким образом уступать дорогу таким машинам. Если раньше в них было указано, что водитель должен не совершать маневров, изменять скорость движения, либо не трогаться с места, то теперь прописано совершенно иное. Водитель должен освободить полосу движения для проезда такого транспорта. Но не нарушая при этом Правила дорожного движения. В том числе может даже съехать на обочину и остановиться на ней, чтобы пропустить машину со спецсигналами и ту колонну авто, которую такие машины сопровождают.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Источник: сайт rg.ru.