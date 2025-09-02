Защити себя в интернете – правила для юных пользователей

К 1 сентября оператор сотовой связи «Билайн» подготовил для первоклассников обучающий видеоролик «Правила поведения в интернете». Эти правила помогут ребятам не только защитить себя, но и правильно использовать технологии для достижения успехов в учебе.

Интернет — это классное место, где много полезной и интересной информации. Однако там немало и ловушек.

Поэтому первое правило поведения в интернете — быть внимательным и не отвечать на сообщения незнакомцев, потому что за милой аватаркой может скрываться мошенник или человек, который может нанести вред. Из этого вытекает второе правило — не говорить, где ты живешь и не давать свой номер телефона.

Третье правило безопасного поведения в интернете — не скачивать приложения, не спросив родителей. Это опасно, ведь бывает, что в приложениях киберпреступники прячут вредоносные вирусы.

Четвертое правило важно для всех школьников — не нужно пользоваться смартфоном на уроках. Это время для того, чтобы слушать учителя и усваивать новый материал.

Пятое правило гласит, что все хорошо в меру — в интернете запросто можно залипнуть на пролистывании рилсов, шортов, мемов. Но важно вовремя отключаться от цифрового пространства и выходить в реальность — отдохнуть н свежем воздухе, подвигаться

Билайн призывает первоклассников соблюдать правила поведения в интернете и желает удачи в школе! Впрочем какие-то советы будут полезны не только тем, кто впервые переступил школьный порог, но школьникам постарше и даже взрослым.

Ранее мы писали, что Билайн при поддержке Минцифры Чувашии совместно с Отделением Социального фонда РФ по Чувашской Республике провел серию образовательных встреч для людей старшего поколения по цифровой грамотности. Уроки прошли в 14 районных центрах.

Минцифры Чувашии.